Neu sind die Arbeitsplätze nicht, weil die Spitäler in Schladming, Rottenmann und Bad Aussee aufgelassen werden - aus Sicht des mittleren Ennstales kommt aber in den nächsten Jahren dennoch ein Schwung von knapp 1000 zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Region - wenngleich viele wohl erst einmal einpendeln.