Der Gasthof zum Grimmingtor in Niederöblarn hat einen neuen Wirt

Gerhard Sulzbacher ist neuer Wirt des Gasthofs zum Grimmingtor in Niederöblarn, Rene Rohrer eröffnete Installationsbetrieb in Hall. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Wirtschaftswelt im Bezirk Liezen gerade tut.