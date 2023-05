„Ich hab‘ noch kein Lokal. Beim Standort ist noch alles offen“, erläutert Drei-Hauben-Koch Stefan Haas lächelnd. Erst vor Kurzem ist von der Redaktion des Schlemmeratlas unter die TOP-50-Köche Österreichs gewählt worden. Seit Haas öffentlich bekannt gemacht hat, dass er „zu Martini“ des heurigen Jahres im Gourmetlokal „Wassermann“ und im Wirtshaus „Seeblick“ im Mondi Resort Grundlsee zum letzten Mal aufkocht, brodelt es im Ausseerland in der Gerüchteküche, an welchem Ort er sein neues Domizil aufschlägt. Der Verlockung, nach Tirol oder ins Ausland mit anderen Möglichkeiten und Perspektiven zu gehen, will Haas bewusst widerstehen. Bekanntlich war sein jahrelanger Konkurrent im Haubenwettstreit, Matthias Schütz vom Seeplatzl in Grundlsee, nach dem Ausseerland in Lech am Arlberg tätig und zelebriert seine Küche nun in Südfrankreich.