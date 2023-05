Am Leitenmüller-Hof der Familie Stocker in Ramsau am Dachstein herrscht vorsaisonale Ruhe. Einzig eine Ente läuft laut quakend vom Parkplatz Richtung Stall, einige Artgenossen trotzen in der angrenzenden Wiese dem Regen. Selbiger lässt der Sonne - dem eigentlichen Hauptakteur des Tages - keinen Platz.