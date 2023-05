Am gestrigen Dienstagnachmittag krachte es in Ardning auf der B 146: Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum seitlichen Zusammenstoß von zwei Autos. Zum Einsatz gerufen wurden die Feuerwehren Ardning, Frauenberg an der Enns und Admont sowie die Polizei und das Rote Kreuz.

Eine Lenkerin befand sich mit Verletzungen unbestimmten Grades noch im Fahrzeug, war aber nicht eingeklemmt. Sie wurde von der Rettungsabteilung der Admonter Feuerwehr betreut und schließlich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Rottenmann gebracht. Die Fahrerin des zweiten Autos blieb unverletzt, sie konnte das Fahrzeug selbst verlassen.

Die Ardninger Feuerwehr sichert unter anderem die Unfallstelle ab und führte mit der Polizei die Verkehrsregelung durch. Schließlich konnten die Unfallfahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn wieder freigegeben werden.