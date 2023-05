In der Berichterstattung über die Liezener Innenstadt sind bisher vor allem Geschäftsleute, Politiker und Interessensvertreter aus der Stadt zu Wort gekommen. Den Blick von außen liefert Hannes Lindner, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens "Standort + Markt" aus Baden (NÖ). Er gilt als ausgewiesener Experte in Handels- und Standortfragen und veröffentlicht laufend Publikationen und Analysen über Einkaufs- und Innenstadtkonzepte in Österreich.