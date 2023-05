Ein Puch-Motorrad, ein Paar 20 Jahre alte Ski, drei Spielzeugpistolen - das alles und viel mehr versteckt sich in den Hängen der Planai. Gefunden haben es die Schülerinnen und Schüler der Ski-Akademie Schladming, die in Mission "Steirischer Frühjahrsputz" am Freitagvormittag auf und abseits der Pisten unterwegs waren.