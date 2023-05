Die inhaltliche Bandbreite der regionalen Museen im Ennstal und Ausseerland ist enorm. Sie reicht von der Bergsteigergeschichte im Dachstein Museum, über das Heimathaus der Schriftstellerin Paula Grogger in Öblarn und die "Heimatkundliche Sammlung Strick" in Bad Mitterndorf bis zum Literaturmuseum in Altaussee – um nur einige zu nennen. "Es sind oft unterschätzte, regionale Schätze, die von vielen Ehrenamtlichen gehegt, gepflegt und bearbeitet werden", weiß Leader-Geschäftsführerin Barbara Schiefer.