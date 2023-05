Junge Ärztin zog es nach Ramsau am Dachstein zurück

Landärzte-Projekt von Regionalmanagement Liezen und Medizinischer Universität Graz trägt Früchte: Nach der Absolvierung ihrer Lehrpraxiszeit in Ramsau am Dachstein hat es Jungärztin Miriam Kamper von der Stadt zurück in die Berge verschlagen.