Nicht nur die nackten Nächtigungszahlen betrachten, sondern abbilden, was der Tourismus an Wertschöpfung insgesamt mit sich bringt: Darauf zielte eine Studie ab, die der Tourismusverband Schladming-Dachstein gemeinsam mit der Raiffeisenbank Schladming-Gröbming in Auftrag gegeben hat. Die Zahlen, die diese Studie zutage gefördert hat, können sich sehen lassen.