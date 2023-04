Es sind zwei völlig unterschiedliche Wirtschaftswelten, die in Großreifling in der Gemeinde Landl aufeinanderprallen, nur wenige Meter durch eine Straße getrennt. Auf der einen Seite boomt ein Tourismusbetrieb, Zentrum des Raftingsports in der Region, mit 28 Gästebetten und prinzipiell lauschigem Gastgarten. Etwas höher gelegen befindet sich dort auch das Forstmuseum Silvanum.