Glück im Unglück hatte ein Paragleiterpilot am Samstagnachmittag in Liezen: Der Mann geriet in Turbulenzen und blieb oberhalb der Cilliwiese in 28 Metern Höhe in der Krone eines Baumes hängen. Seine Begleiter wie auch eine "Vielzahl an couragierten Liezenerinnen und Liezenern, die den Absturz vom Tal aus beobachtet" hatten, wählten den Notruf, so die Bergrettung.

Die Landeswarnzentrale alarmierte die Bergrettungsortsstellen Liezen und Selzthal, auch die Alpinpolizei und ein Notarzt rückten an. Der Einsatzort konnte rasch ausgemacht werden, nach Rücksprache mit dem Gleitschirmpiloten stellte sich heraus, dass er unverletzt geblieben war.

© Bergrettung Liezen

Die Einsatzkräfte befreiten den Mann anschließend aus seiner misslichen Lage. Der Gleitschirm verblieb vorerst in den Wipfeln und wird in den nächsten Tagen geborgen, heißt es.