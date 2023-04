Am Mittwoch wurde bekannt, dass das schwere Busunglück in Schladming, bei dem zwei Menschen starben, durch einen Fahrfehler des Busfahrer verursacht wurde. Laut dem Vorbericht an die Staatsanwaltschaft waren die Bremsen überhitzt. Was sagen jene Lenker dazu, die mit ihren Planai-Linienbussen täglich an der Unfallstelle zwischen Rohrmoos und Schladming vorbeifahren?