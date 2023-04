Vier Feuerwehren standen, wie berichtet, mit 60 Einsatzkräften am Sonntag in Johnsbach (Gemeinde Admont) im Einsatz, nachdem ein unbewohntes Haus in Flammen aufgegangen war. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und berichtet nun: "Jede technische Brandentstehungsmöglichkeit konnte ausgeschlossen werden." Das Feuer könne somit "nur durch eine subjektive Tathandlung, vorsätzlich oder fahrlässig, verursacht worden sein".

Die Ermittlungen werden fortgeführt, heißt es weiter. Die Höhe des Schadens, den der Brand verursacht hat, konnte vorerst noch nicht beziffert werden.