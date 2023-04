Alarm gab es am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr für die Feuerwehr Gaishorn. Die Einsatzkräfte wurden ins Industriegebiet gerufen, dort hatten in einem Silo gelagerte Sägespäne Feuer gefangen. Als die Feuerwehrleute eintrafen, hatten Mitglieder der Betriebsfeuerwehr Mayr-Melnhof bereits damit begonnen, den Silo mittels Steigleitung zu besprinkeln. In weiterer Folge wurde der Silo seitlich geöffnet, der Atemschutztrupp der FF Gaishorn begann – unter ständiger Kontrolle per Wärmebildkamera – mit den Löscharbeiten.

Der Silo wurde seitlich geöffnet © FF Gaishorn

"Die Maßnahmen zeigten rasch Wirkung, somit konnte schließlich zum Ausräumen des Silos übergangen werden", berichtet die Feuerwehr. Nach rund einer Stunde konnte die FF Gaishorn wieder einrücken, die abschließenden Arbeiten übernahm die Betriebsfeuerwehr.