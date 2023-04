Liezen und Ramsau am Dachstein wollen Klimaschutz-Vorbilder werden

Liezen und Ramsau am Dachstein sind Teil eines Klimaschutz-Projektes, das Bürgerinnen und Bürger intensiv miteinbezieht. Man will auch junge Menschen mit an Bord holen. Gemeinsam erarbeitet man Strategien.