Hunderte Besucher füllten am Freitag die Putterersee-Halle in Aigen im Ennstal und bereiteten Biathlon-Vizeweltmeisterin Lisa Hauser und Lokalmatador David Komatz einen begeisterten Empfang. Im Februar bescherten die beiden Österreich in Oberhof bei der WM die erste Medaille. Das Duo eroberte in der Single-Mixed-Staffel Silber und damit erstmals Edelmetall in dieser Disziplin. Hauser und Komatz mussten sich in einem packenden Rennen nur Norwegen geschlagen geben, hielten aber das drittplatzierte italienische Duo locker auf Distanz.