Steht Ramsauer Lawinendamm im Herbst? Gemeinde beauftragte Behörde

Einstimmig beschloss der Ramsauer Gemeinderat am Freitag, die Zuständigkeit für den Bau des umstrittenen Lawinendamms an die BH abzugeben. Der Gemeinde wird Untätigkeit vorgeworfen, sie will alle Dokumente zur Causa veröffentlichen.