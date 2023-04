Wolf, der durch Steiermark streifte, in Ungarn illegal erschossen

In Bad Aussee machen Bauern und Politiker Druck, dass "Problemwölfe" getötet werden dürfen. Dazu gab es nun ein "Krisentreffen". Am selben Abend wurde bekannt, dass jener Wolf, der hier im Winter für Aufregung sorgte, in Ungarn illegal erschossen worden ist.