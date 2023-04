Frau Bürgermeisterin, viele kennen Liezen vom Durchfahren und Einkaufen, warum sollte man ins Zentrum fahren?

Andrea Heinrich: Es gibt viele Mediziner, in Zeiten des Ärztemangels ist das doch ein Grund, zu kommen (lacht). Im Ernst: Am Hauptplatz haben wir Orthopäden, das Röntgeninstitut, HNO-Ärzte sowie eine Neurologin und Hautärztin. Ich will den Begriff Facharzt-Zentrum nicht verwenden, aber es hat sich eben so ergeben, dass mehrere Spezialisten in einem Haus sind. Daraus wollen wir was machen und werden einen Teil des Hauptplatzes umbauen und barrierefrei gestalten. Es soll auch mehr Grün kommen.