An starken Reisetagen ist Liezen mit der B 320 Dauergast in den Stau-Meldungen. Jetzt kommt Bewegung in die Frage. Zur Debatte steht entweder die Umfahrung die Bezirkshauptstadt oder ein kreuzungsfreier Ausbau der momentanen Durchzugsstraße. Ging die Tendenz lange Zeit in Richtung einer Umfahrung, brachte zuletzt die Liezener Politik wieder einen Bestandsausbau in Spiel. Was aber sagen direkt Betroffene? Wir haben uns umgehört.