Tragischer Tod am Dachstein: "Die ganze Gemeinde trauert um ihn"

Am Tag nach dem Absturz von Mathias Schrempf (45) herrscht in Ramsau am Dachstein große Trauer. Der Schneidermeister engagierte sich sehr in der Gemeinde, einen "Schladminger Janker" aus seinem Haus trägt auch Arnold Schwarzenegger.