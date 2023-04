Kinderärzte im Bezirk: Versorgung hat noch einen "weißen Fleck"

Die kinderärztlichen Versorgung des Bezirkes ist ein schwieriges Thema. Es gibt aber Lichtblicke: In Schladming ordiniert jetzt eine Kinderärztin, die Ambulanz in Liezen ist gut angelaufen. Mossier in Gröbming denkt nicht ans Aufhören.