Seit 2007 wurden in Teilen Rottenmanns keine Kanalgebühren eingehoben. Das wurde im März bekannt, als bei der Gemeinderatssitzung plötzlich der Finanzreferent zurücktrat. Jetzt prüft die Gemeindeaufsicht, auch in Rottenmann selbst bleibt man nicht untätig. "Ich habe unmittelbar nach der Gemeinderatssitzung eine Sondersitzung des Prüfungsausschusses einberufen", betont Gemeinderat Johann Ploder (KPÖ) in seiner Funktion als Vorsitzender.