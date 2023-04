Der Jubel war groß in Gröbming, als am 26. Oktober 2022 der Sieger der "9 Plätze - 9 Schätze"-Wahl des ORF verkündet worden ist. Denn zum schönsten Platzerl Österreichs wurde das Friedenskircherl am Stoderzinken gekürt. Gleichzeitig stand für die Verantwortlichen aber auch fest: "Jetzt fängt die Arbeit an", sagt Mathias Schattleitner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes (TVB) Schladming-Dachstein.