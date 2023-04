Pfarre Altaussee

Pfarrkirche: 13.30 Uhr.

Osternachtsfeier:

17 Uhr für Familien in der Pfarrkirche.

Pfarre Admont

Stiftskirche: 15.30 Uhr und nach der Osternachtfeier.

Osternachtfeier: 20 Uhr in der Stiftskirche.

Pfarre Altenmarkt

Platzl: 13.30 Uhr,

Pfarrkirche: 14.30 Uhr,

Schönau: 16 Uhr.

Osternachtsfeier:

20 Uhr in der Pfarrkirche.

Pfarre Ardning

Osternachtfeier: 6 Uhr am Ostersonntag in der Pfarrkirche.

Pfarre Assach

Aich: Kapelle, 12.30 Uhr,

Assach Kirchenplatz: 13 Uhr,

Au: 13.30 Uhr,

Thaller: 14 Uhr.

Osternachtsfeier:

6 Uhr am Ostersonntag in der Pfarrkirche.

Pfarre Bad Aussee

St. Leonhard: 11.30 Uhr,

Pfarrkirche: 14 Uhr.

Osternachtsfeier:

20 Uhr in der Pfarrkirche.

Pfarre Bad Mitterndorf

Pfarrkirche: 15.30 Uhr und 16 Uhr,

Krungl: 16 Uhr.

Osternachtsfeier:

19 Uhr in der Pfarrkirche.

Pfarre Donnersbach

Pfarrkirche: 9.30 Uhr.

Osternachtsfeier:

19 Uhr in der Pfarrkirche.

Pfarre Donnersbachwald

Pfarrkirche: 15 Uhr.

Pfarre Frauenberg

Kalvarienberg: 14 Uhr.

Pfarre Gams/Hieflau

Pfarrkirche: 15 Uhr.

Osternachtsfeier:

5 Uhr am Ostersonntag in der

Pfarrkirche.

Pfarre Gröbming

Stein/Enns: 16 Uhr,

Pruggern: 16.30 Uhr,

Pfarrkirche Gröbming: 17 Uhr.

Osternachtsfeier:

20 Uhr in der Pfarrkirche.

Pfarre Großsölk

Leonhardi-Kreuz: 9 Uhr.

Osternachtfeier: 20.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Pfarre Grundlsee

Pfarrkirche: 15 Uhr.

Osternachtsfeier:

19 Uhr in der Dorfkirche Gößl und um 6 Uhr am Ostersonntag in der Pfarrkirche.

Pfarre Hall

Osternachtsfeier:

19.30 Uhr in der Lokalie Hall mit

Osterspeisensegnung.

Pfarre Haus

Altenheim: 13.30 Uhr,

Weißenbach: 14 Uhr,

Roana: 14.30 Uhr,

Maierl: 15 Uhr,

Lauterl: 15.30 Uhr,

Oberhaus: 16 Uhr,

Pfarrkirche: 16 Uhr.

Osternachtsfeier:

20.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Pfarre Irdning

Florianikirche: 10 Uhr,

Gatschen: 10.30 Uhr,

Hohenberg: 11 Uhr,

Vorberg: 11.30 Uhr,

Schlattham: 11.30 Uhr,

Ritzmannsdorf: 12 Uhr,

Winklern: 13.30 Uhr,

Raumberg: 14 Uhr,

Altirdning: 14.15 Uhr,

Klosterkirche: 15 Uhr,

Pfarrkirche Irdning: 16 Uhr.

Osternachtsfeier:

21 Uhr in der Pfarrkirche Irdning.

Pfarre Kleinsölk

Pfarrkirche: 14 Uhr.

Osternachtsfeier:

6 Uhr am Ostersonntag in der Pfarrkirche.

Pfarre Kulm/Ramsau

Pfarrkirche: 11 Uhr.

Osternachtsfeier:

20.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Pfarre Kumitz

Kainisch: 14 Uhr,

Kapelle in Pichl: 14.30 Uhr,

Obersdorf Dorfplatz: 15 Uhr.

Osternachtsfeier:

17 Uhr in der Pfarrkirche.

Pfarre Landl

Annakapelle: 14 Uhr.

Pfarre Lassing

Pfarrkirche: 11 Uhr und 14 Uhr.

Pfarre Liezen

Petrikapelle Zwirntnersee:

13.30 Uhr,

Pfarrgarten Liezen: 14 Uhr und 16 Uhr,

Feuerwehrrüsthaus Phyrn:

14.30 Uhr,

Kirche Weißenbach: 16 Uhr.

Osternachtsfeier:

20 Uhr in der Pfarrkirche Liezen.

Pfarre Oppenberg

Pfarrkirche: 10 Uhr.

Pfarre Öblarn

Kirchplatz: 15 Uhr,

Niederöblarn Kapelle: 16 Uhr,

Bach: 16 Uhr.

Osternachtsfeier: 20.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Pfarre Palfau

Pfarrkirche: 18 Uhr.

Pfarre Pichl

Mandling Kapelle: 10.45 Uhr,

Pfarrkirche: 11.30 Uhr.

Osternachtsfeier:

20.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Pfarre Pürgg

Kapelle Wörschachwald: 10 Uhr,

Pfarrkirche Pürgg: 11 Uhr,

Pflegeheim Unterburg: 12 Uhr.

Pfarre Rottenmann

Klamm: 11 Uhr,

Versbichl-Schaunitzer: 11.30 Uhr,

Villmannsdorf: 13 Uhr,

St. Georgen: 13.45 Uhr,

Bürgerspitalskirche: 14.30 Uhr,

Pfarrkirche: 15.15 Uhr.

Osternachtsfeier:

19.30 Uhr in der Pfarrkirche

Pfarre Selzthal

Pfarrkirche: 16 Uhr.

Pfarre Schladming

Bezirksaltenheim: 10 Uhr,

Seniorenhaus: 11 Uhr,

Pfarrkirche: 12 und 14 Uhr.

Osternachtsfeier:

6 Uhr am Ostersonntag in der

Pfarrkirche und 17 Uhr, ebenfalls am Ostersonntag für Familien.

Pfarre St. Gallen

Weißenbach Kindergarten: 14 Uhr,

Lindenhof: 14.30 Uhr,

Pfarrkirche: 15 Uhr.

Osternachtsfeier:

20 Uhr in der Pfarrkirche.

Pfarre St. Lorenzen

Singsdorf: 13 Uhr,

Bärndorf: 13.30 Uhr,

Edlach: 14 Uhr,

St. Lorenzen: 14.30 Uhr,

Dietmannsdorf: 15 Uhr,

Schwarzenbach: 15.30 Uhr.

Osternachtfeier: 21 Uhr in der Pfarrkirche.

Pfarre St. Martin

Kirchplatz: 15 Uhr.

Osternachtsfeier:

19 Uhr in der Pfarrkirche.

Pfarre St. Nikolai

Kapelle Fleiß: 9.30 Uhr,

Kapelle Mößna: 10 Uhr,

Pfarrkirche: 10.30 Uhr.

Osternachtsfeier:

10.30 Uhr am Ostersonntag in der

Pfarrkirche.

Pfarre Stainach

Pfarrkirche: 15 Uhr.

Osternachtfeier: 6 Uhr am Ostersonntag in der Pfarrkirche.

Pfarre Tauplitz

Pfarrkirche: 13 Uhr,

GH Thomahof: 13.30 Uhr,

Bildstock Furt: 14 Uhr.

Osternachtsfeier:

20 Uhr in der Pfarrkirche

Pfarre Trieben

Pfarrkirche: 11 Uhr,

Löschsiedlung: 13 Uhr,

Klarmann Kreuz: 13.30 Uhr,

Altenheim: 14 Uhr.

Pfarre Unterlaussa

Menauer: 13 Uhr.

Osternachtsfeier:

18 Uhr in der Pfarrkirche.

Pfarre Wildalpen

Osternachtsfeier:

20 Uhr in der Pfarrkirche.

Pfarre Wörschach

Pfarrkirche: 14 Uhr.

Osternachtsfeier:

19.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Ostergottesdienste der evangelischen Pfarrgemeinden

ADMONT. 9.30 Uhr Karfreitag, 9.30 Uhr Ostermontag.

AICH. 15 Uhr Karfreitag, 10.30 Uhr Ostersonntag.

GAISHORN. 9.30 Uhr Karfreitag, 9.30 Uhr Ostersonntag.

GRÖBMING. 9 Uhr Karfreitag, 9 Uhr Ostersonntag, 9 Uhr Ostermontag.

LIEZEN. 17 Uhr Karfreitag, 21 Uhr Karsamstag und 9.30 Uhr Ostersonntag.

ÖBLARN.15 Uhr Karfreitag.

RAMSAU. 9 und 15 Uhr Karfreitag, 5 und 9 Uhr Ostersonntag.

SCHLADMING. 10 und 20 Uhr Karfreitag.

TRIEBEN. 17 Uhr Karfreitag, 9.30 Uhr Ostermontag.

Die Daten in dieser Liste stammen von der

katholischen Diözese Graz-Seckau und erheben

keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.