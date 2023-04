Zu wenige Polizisten: FPÖ will Innenminister in die Pflicht nehmen

Den Personalmangel bei der Polizei will die FPÖ zum Parlaments-Thema machen - per Anfrage an Innenminister Gerhard Karner. Von ihm will man wissen, was er zur Lösung des Problems zu tun gedenkt und wann diese Lösung herbeigeführt wird.