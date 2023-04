Es war ein stundenlanger Einsatz bei widrigsten Wetterverhältnissen, mit dem sich, wie berichtet, am Sonntag rund 120 Bergretter aus dem Bezirk Liezen und dem angrenzenden Oberösterreich sowie die Besatzungen von vier Hubschraubern konfrontiert gesehen haben. Ausgelöst hatte die Rettungsaktion der 100-Meter-Absturz eines Tourengehers am Schrocken. Nun steht fest, wie es dazu gekommen ist: Im Gipfelbereich ist eine Wechte gebrochen, der 59 Jahre alte Mann wurde mit in die Tiefe gerissen.