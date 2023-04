"Was bitte, was bitte was - was hab ich falsch gemacht?" dudelt Semino Rossi aus den Lautsprechern der Apres Ski-Hütte. Und legt damit den perfekten Soundtrack für Geschehen auf der Piste an diesem Morgen. Dort stehen zwei Mittzwanziger mit hängenden Köpfen. Genau an jener Stelle, an der sie vor einem Jahr zusammengestoßen sind.