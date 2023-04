Eine grausame und unmenschliche Tat: Unbekannte Täter stehen im Verdacht, zwischen 16. und 18. März 2023 mit einer Luftdruckpistole oder einem Gewehr auf eine Katze geschossen zu haben. Das Tier wurde dabei schwer verletzt.

Die Besitzerin der Katze erstatte erst am Donnerstag, 30. März, bei der Polizei in Admont die Anzeige. "Das in den Körper des Tieres eingedrungene Projektil musste operativ entfernt werden", heißt es seitens der Exekutive.

Die Polizeiinspektion Admont führt nun die Ermittlungen. Denn: Derzeit gibt es noch keinen Hinweis auf mögliche Täter.