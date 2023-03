Es waren äußerst schlechte Witterungsbedingungen, mit denen sich die insgesamt 192 Teilnehmer an den Bundesexekutiv-Skimeisterschaften in Ramsau am Dachstein in den vergangenen Tagen konfrontiert gesehen haben. Slalom und Parallelslalom fielen dem Wetter zum Opfer und konnten nicht ausgetragen werden. Und so maßen sich die bei Polizei, Bundesheer, Finanz- und Justizministerium beschäftigten Sportlerinnen und Sportler sowie sechs deutsche Kollegen in den Disziplinen Riesentorlauf, Langlauf, Biathlon und Skibergsteigen.