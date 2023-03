Vor wenigen Wochen hat ein Polizist mutmaßlich seinen Vorgesetzten auf der Polizeiinspektion Trieben erschossen. Wie haben Sie den Vorfall erlebt?

GERHARD KARNER: Zu der Zeit war ich mit dem Bundeskanzler bei Arbeitsgesprächen im Ausland. Dort habe ich davon erfahren und war sehr betroffen. Das sind die schlimmsten Momente, die man als Dienstgeber haben kann. Damit haben wir in der letzten Zeit zwei besonders tragische Todesfälle in der Steiermark zu verkraften. Im September wurde bei einer Übung in der Landespolizeiinspektion ein Polizist getötet.