Ausrücken hieß es am Samstagnachmittag für die Feuerwehr Gaishorn am See. Auf der Pyhrnautobahn (A9) war ein Autolenker aus vorerst unbekannter Ursache im Baustellenbereich mit seinem Fahrzeug gegen die Leitschiene gekracht.

Bei der Alarmierung musste die Feuerwehr von verletzten Personen ausgehen, dieser Umstand hat sich aber nicht bewahrheitet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Insassen unverletzt das Fahrzeug verlassen können.

Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab, banden die ausgelaufenen Betriebsmittel und "entfernten Teile der Leitschiene per Trennschleifer, weil sie in die Fahrbahn ragten und so ein Risiko für nachkommende Fahrzeuge darstellten", hieß es. Nach gut eineinhalb Stunden war der Einsatz abgeschlossen.