Eine kleine Karawane zieht an einem frühlingshaften Märznachmittag vom Schladminger Bahnhof gen Brauerei. Es sind 15 Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Stainach in Begleitung dreier Lehrkräfte. Sie sind gekommen, um im Rahmen der "Faszination Technik Challenge – Technik der Betriebe in der Region" die Brauerei in Augenschein zu nehmen.