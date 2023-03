„Wünschen kann man sich immer etwas“, sagt Liezens Bürgermeisterin Andrea Heinrich (SPÖ), wenn es um eine Lösung für die immer wiederkehrende Stau-Problematik in der Bezirkshauptstadt geht. Vor Kurzen war eine vierköpfige Delegation aus Liezen zu einem Informationsaustausch in Graz. Am 20. April startet die nächste Gesprächsrunde mit Landesbaudirektor Andreas Tropper in der Bezirkshauptstadt.