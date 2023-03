Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in Rottenmann wurde ein neuer Finanzreferent gewählt. So weit, so gut. Die Hintergründe dazu sind aber mehr als kurios. Denn die Personalrochade dürfte etwas damit zu tun haben, dass in Rottenmann seit 2007 teilweise keine Abgaben für die Kanalbenutzung eingehoben wurde.