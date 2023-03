In der Loser-Gemeinde hängt nicht nur der Haussegen wegen der geplanten Gondelbahn schief - auch beim neuen Veranstaltungszentrum scheiden sich die Geister. In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab es einen Mehrheitsbeschluss, das Projekt in Angriff zu nehmen. Konkret gaben ÖVP und SPÖ grünes Licht für den Ankauf der Planungsunterlagen und die Bauherrenbegleitung.