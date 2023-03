Was ist es für ein Gefühl, nach 20 Jahren in der Kommunalpolitik, 18 davon als Vizebürgermeisterin, das Amt niederzulegen?

GERTRUD ROPPL: Es fühlt sich an, als ob ich von Ardning wegziehen würde, obwohl ich eh hier bleibe. Die Emotionen sind groß. Es war ein toller Lebensabschnitt. Ich werde nicht ganz loslassen, aber ein bisschen loslassen muss ich jetzt.