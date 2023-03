Eigentlich war der Fahrplan klar: Der Ramsauer Gemeinderat wollte in seiner Sitzung am Montag die Causa rund um den dringend benötigten Lawinendamm für den Ort an die Bezirkshauptmannschaft Liezen abgeben. Der Hintergrund: Man konnte sich mit einem der Haupteigentümer, auf dessen Grund der Schutzwall errichtet werden soll, nicht einigen. Sogar eine Enteignung, die eigentlich niemand will, stand zuletzt im Raum.