Das Schreiben, das der Rottenmanner Ortschef Günther Gangl an die Führungsriege des Abwasserverbandes Paltental schickte, war unmissverständlich. Er informiere darüber, dass er „mit sofortiger Wirkung und unwiderruflich“ seine Tätigkeit als Obmann zurücklege. Ihm sei, so Gangl, „unter anderem vorgeworfen“ worden, sich „nicht an Vereinbarungen zu halten und Besprochenes nicht umzusetzen“, heißt es dort.