Gegen den neuen Strategieplan der gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) will sich der Unabhängige Bauernverband (UBV) wehren – mit dem steirischen Obmann Johann Ilsinger aus Irdning-Donnersbachtal an der Spitze. "Wir sehen die Gefahren, die auf uns zukommen, und erheben die Stimme", sagte er in einem Pressegespräch am Donnerstag in Aigen.