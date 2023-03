Schwerer Arbeitsunfall am Mittwochvormittag in einem Betrieb in Trieben: Ein 29 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Murtal dürfte in eine laufende Poliermaschine gegriffen haben, um den Sprühdruck zu verändern. Dabei zog sich er sich schwere Verletzungen am linken Arm und im Gesicht zu.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Murtaler vom Roten Kreuz ins UKH Graz eingeliefert.