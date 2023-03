Das geplante Leitspital in Stainach-Pürgg wirbelt seit der Landtagssitzung am gestrigen Dienstag wieder gehörig Staub auf. In einer dringlichen Anfrage der FPÖ an Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) konfrontierte man sie damit, dass die geplanten 261 Millionen Euro nicht halten würden. Man rechne stattdessen mit mindestens 500 Millionen Euro.