In Trieben sorgt ein geschlossener Imbissstand für Unmut. In einem Container nahe der Autobahnabfahrt verkaufte Naren Mehmed-Durna am vergangenen Freitag zum letzten Mal ihre Speisen, denn vonseiten der Bezirkshauptmannschaft (BH) Liezen gibt es einen Beseitungsauftrag. Für die Inhaberin ist das unverständlich, stehe doch ihre Existenz auf dem Spiel.