Heute ging am Dachstein eine Ära zu Ende: Die erste Stütze von insgesamt vier Liften am Gletscherplateau wurde demontiert. Damit ist das Skifahren am Dach der Steiermark Geschichte. Bereits im Herbst entschieden sich die Planai-Bahnen, die Wintersaison auszusetzen. Es fehlten fünf Meter Schnee. Nachdem auch im heurigen Winter nur drei Meter Schnee gefallen sind, war das endgültige Aus für den Skilauf auf dem einzigen steirischen Gletscher besiegelt.