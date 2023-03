Die Ennstaler kennen ihn zumindest ein bisschen - vom Vorbeifliegen: den neuen Hubschrauber des Bundesheeres der Marke Leonardo AW196. Erst vor einer Woche wurde er Militärs, Entscheidungsträgern und der Presse am Flugplatz in Aigen vorgestellt - erstmalig in der Steiermark.