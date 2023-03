Gefälschte Impfpässe: 71 Beteiligte gingen Ermittlern bisher ins Netz

71 Beschuldigte, 32 Anklagen und einige teils rechtskräftige Verurteilungen: So lautet der Zwischenstand in der Causa um die gefälschten Impfpässe, die in Schladming in der Coronapandemie ins Rollen gekommen war. Falsche Dokumente wechselten gegen Bezahlung die Besitzer.