Spannung garantiert: Erstmals "fetzt" die Weltcup-Elite die Planai hinauf

Der Weltcup der Skibergsteiger hat seine Premiere in Schladming. Von 17. bis 19. März messen sich die Damen und Herren der Weltspitze in zwei Bewerben am Planai-Zielhang. Interessierte schauen kostenlos zu.