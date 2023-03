Es war an einem Wochenende Ende Jänner, als ein 23 Jahre alter Bosnier in einem Lokal im Bezirk Liezen einen gleichaltrigen Rumänen im Zuge eines Streits aufforderte, seine Freundin in Ruhe zu lassen. Um dieser Aufforderung Nachdruck zu verleihen, zog der Bosnier eine täuschend echt aussehende Faustfeuerwaffe. Kurz danach verließ er das Lokal.