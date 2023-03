Ein Meer aus Uniformierten vor der Lassinger Kirche: Rund 100 Polizeikräfte samt interner Krisenunterstützung kamen am heutigen Dienstag in die Heimatgemeinde ihres verstorbenen Kollegen, um ihn zu verabschieden. Neben den Beamten waren auch Hunderte Trauergäste vor Ort – so viele, dass sie nicht mehr alle in die Kirche passten und dem Trauergottesdienst draußen über Lautsprecher folgen mussten.